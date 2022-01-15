Посол Кыргызстана посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

Посол Кыргызстана посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана15.01.2022 13:51
ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Ибрагим Джунусов, который завершает свою работу в Республике.
В ходе проведенных переговоров состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленной кооперации, возможностей реализации новых совместных проектов.
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