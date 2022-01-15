



Посол Кыргызстана посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Ибрагим Джунусов, который завершает свою работу в Республике. В ходе проведенных переговоров состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленной кооперации, возможностей реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи