



В Узбекистане вводятся дополнительные противокоронавирусные меры



ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. С 15 января на территории Узбекистана начали действовать дополнительные карантинные меры в целях недопущения распространения в стране нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Данные меры включают следующие положения: 1. С 15 января 2022 года гражданам, въезжающим на территорию Узбекистана (за исключением автомобильного сообщения) необходимо предоставить отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а также сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции при въезде в на территорию Республики Узбекистан.



2. При этом, гражданам, въезжающим с территории Кыргызской Республики через пограничные автомобильные пункты пропуска, необходимо предоставить только отрицательный результат тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР не более чем за 48 часов до въезда, а гражданам, въезжающим с территорий других приграничных государств, сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции.



Вместе с тем, гражданам Республики Узбекистан, а также гражданам Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, въезжающим и выезжающим, а также следующих транзитом с территорий Сохского, Шохимардонского, Чунгаринского, Тоштепинского, Бунёдкорскогой, Жомийского и Кардошликского населенных пунктов Республики Узбекистан, не требуется сдавать все виды тестирования на коронавирусную инфекцию.



3. Наряду с этим, с 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение Государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран, за исключением следующих категорий лиц:

все категории граждан, въезжающие посредством авиационного сообщения;

граждане Республики Узбекистан и Республики Казахстан, возвращающиеся на родину;

сотрудники межправительственной фельдъегерской связи;

водители, осуществляющие международную перевозку грузов;

лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций;

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;

обслуживающий персонал объектов Республики Узбекистан, расположенных на территории Республики Казахстан, а также объектов Республики Казахстан, расположенных на территории Республики Узбекистан;

граждане Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;

граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие в Республике Узбекистан, а также граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие в Республике Казахстан;

граждане Узбекистана и Казахстана, следующих с целью учебы;

граждане Узбекистана и Казахстана, въезжающие (выезжающие) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;

граждане Узбекистана и Казахстана, сопровождающие тела скончавшихся граждан Республики Узбекистана на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи