



Погода в Узбекистане на 18 января



ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, к вечеру возможен сильный. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, к вечеру возможен сильный. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи