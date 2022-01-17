Погода в Узбекистане на 18 января

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 18 января17.01.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, к вечеру возможен сильный. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, к вечеру возможен сильный. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ