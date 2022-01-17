



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 205085 заболевших



ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 11 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 205 тысяч 085 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1515 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 8 тысяч 011, смертность за тот же период - 57 человек.



В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 12 миллионов 441 тысячу 333 человека (37,05% от общего числа населения). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи