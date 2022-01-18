



Погода в Узбекистане на 19 января



ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 1-6° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, местами возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.

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