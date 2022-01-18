Погода в Узбекистане на 19 января

Погода в Узбекистане на 19 января18.01.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, дождь, местами возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 1-6° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен переход в снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ