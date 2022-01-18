



Ташкент посетила делегация Туркменистана



ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января в Узбекистан прибыла с визитом правительственная делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета Министров страны Сердаром Бердымухаммедовым. Программа визита делегации включала встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, участие в очередном раунде узбекско-туркменских межмидовских консультаций, проведение переговоров в ведомствах внешней торговли и здравоохранения Узбекистана. Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского и водного хозяйства, энергетики, транспорта и связи, медицины и здравоохранения, туризма, обеспечения продовольственной безопасности. Также были обсуждены меры по подготовке к проведению в текущем году первого Форума регионов Узбекистана и Туркменистана и состоялась встреча представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с представителями деловых кругов Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи