



Погода в Узбекистане на 20 января



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Устюрту ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла. По пустынной зоне ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°мороза, днем 0-5°тепла.

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