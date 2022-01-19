



Узбекистан возобновил авиасообщение с Казахстаном



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января авиакомпания "Uzbekistan Airways" возобновила осуществление регулярныех рейсов по маршрутам Ташкент-Алматы-Ташкент, Самарканд-Алматы-Самарканд, Нукус-Актобе-Нукус, Ургенч-Актау-Ургенч, Нукус-Актау-Нукус, приостановленных с 7 по 13 января в связи с беспорядками в Казахстане.



При этом до 19 января международный аэропорт Алматы принимет международные рейсы с 08:00 до 21:00 (алматинского времени).



В связи с этим, рейс HY-765/766 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент, который был запланирован на 16 января, был отменен, пассажиры данного рейса перевезены 17 января рейсом HY-763/764 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи