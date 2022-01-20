



Погода в Узбекистане на 21 января



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. По северу пустынной зоне ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°мороза, днем 0-5° мороза.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи