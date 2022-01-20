



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Российской Федерации во главе с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В ходе аудиенции стороны рассмотрели ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, провели обмен мнениями по актуальной региональной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи