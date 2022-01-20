Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ

Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ20.01.2022 09:49
ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Российской Федерации во главе с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
В ходе аудиенции стороны рассмотрели ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, провели обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.
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