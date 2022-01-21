Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана

Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана21.01.2022 09:56
ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, возможностей реализации новых совместных проектов в области торговли и логистики, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, химии и фармацевтики, текстильной и пищевой отраслях.
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