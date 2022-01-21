



Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, возможностей реализации новых совместных проектов в области торговли и логистики, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, химии и фармацевтики, текстильной и пищевой отраслях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи