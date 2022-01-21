Глава Узбекистана провел разговор с туркменским коллегой

Глава Узбекистана провел разговор с туркменским коллегой21.01.2022 10:31
ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В ходе беседы президенты обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта и коммуникаций.
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