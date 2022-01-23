Узбекистан и Оман провел очередное заседание межправительственной комиссии

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января в ведомстве внешней торговли Узбекистана в онлайн-формате было проведено 4-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Султанатом Оман.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, науки и техники, образования, культуры, туризма, транспорта и логистики, человеческих ресурсов и социальной поддержки, рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов.

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