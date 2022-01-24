



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 215063 заболевших



ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 14 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 215 тысяч 063 человека. Число умерших от COVID-19 составило 1542 человека.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 15 тысяч 525, смертность за тот же период - 61 человек. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи