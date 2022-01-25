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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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Утверждены меры по развитию сферы промышленной кооперации в Узбекистане
25.01.2022 15:35

ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по созданию эффективной системы развития производства и расширения промышленной кооперации в республике", которое направлено на совершенствование работы сферы промышленности в стране.

Документ гласит:

"В целях создания в стране целостной системы развития высокотехнологичных производств, всесторонней поддержки активного привлечения инвестиций, освоения востребованного широкого ассортимента продукции, расширения промышленной кооперации и наращивания экспортного потенциала республики:

1. Согласиться с предложениями Министерства инвестиций и внешней торговли о создании эффективной системы развития производства и расширения промышленной кооперации, предусматривающими:

а) внедрение системы оценки показателей эффективности (KPI) деятельности:

  • руководителей отраслей, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов – по насыщению внутреннего рынка сбалансированной отечественной продукцией и услугами путем освоения новых видов продукции (услуг), полному задействованию и расширению действующих производственных мощностей, а также оптимизации импорта;
  • первых заместителей руководителей отраслей и помощников хокимов по развитию местной промышленности – по установлению и развитию внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации, содействию партнерам в приведении технических параметров и качества производимой продукции в соответствие с соответствующими требованиями и стандартами, а также организации серийного производства;

б) создание конкурентных условий для расширения контента отечественной продукции в рамках реализации инвестиционных проектов, в частности:

  • расширение возможности участия производителей отечественной продукции и услуг в процессе проведения международных тендеров по крупным инвестиционным проектам, в других равных условиях – создание им условий для поставки отечественной продукции промышленного и строительного назначения;
  • предоставление возможности для закупки быстроизнашивающегося оборудования, комплектующих и запасных частей для основных производственных нужд участниками тендерных торгов, организующими производство востребованной на внутреннем рынке продукции, на среднесрочных гарантированных условиях;

в) создание эффективной системы финансирования и платформы трансфера зарубежных и отечественных инновационных технологий;

г) стимулирование работников предприятий, осваивающих производство востребованной на внутреннем рынке продукции, на основе условий и порядка, утвержденных их органами управления.

2. Утвердить Программу расширения производства продукции и промышленной кооперации на 2022 год, разработанную Министерством инвестиций и внешней торговли с учетом результатов отраслевых промышленных ярмарок, проведенных совместно с хозяйственными объединениями и предприятиями республики, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, включающую:

Прогнозные параметры расширения производства продукции и промышленной кооперации в 2022 году согласно приложению № 1;

Сводные показатели расширения производства новой продукции и действующих мощностей в 2022 году согласно приложению № 2;

Перечень проектов расширения производства новой продукции и действующих мощностей отраслями экономики в 2022 году согласно приложению № 2.1;

Перечень проектов расширения производства новой продукции и действующих мощностей территориальными предприятиями в 2022 году согласно приложению № 2.2;

Перечень проектов, направленных на расширение промышленной кооперации по поставке отечественной продукции в 2022 году, согласно приложению № 3;

Перечень проектных предложений по производству востребованной в республике продукции согласно приложению № 4;

Перечень готовой продукции, материалов и комплектующих, рекомендуемых для освоения, согласно приложению № 5.

Предоставить Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования (далее – Правительственная комиссия) право на внесение изменений и дополнений в параметры проектов, утвержденных настоящим постановлением, а также обновление перечня новых проектных предложений.

3. Правительственной комиссии (Умурзаков):

  • в месячный срок – утвердить отраслевые графики обеспечения исполнения договоров, заключенных в рамках утвержденного настоящим постановлением прогноза производства продукции в 2022 году и межотраслевой промышленной кооперации с регистрацией на Электронном кооперационном портале;
  • в месячный срок – утвердить в разрезе отраслей и регионов "дорожные карты" по освоению производства рекомендуемой продукции с учетом меморандумов, подписанных на межотраслевых промышленных ярмарках, и потребностей внутреннего рынка;
  • на постоянной основе координировать организацию тестирования разработанных технологий, выпуска опытной партии продукции и серийного производства в рамках "дорожных карт";
  • ежеквартально – заслушивать отчеты руководителей отраслей и хокимиятов об итогах работы, проводимой по локализации и новой производственной кооперации, вести рейтинг эффективности деятельности руководителей отраслей и помощников хокимов, по результатам рейтинга регулярно вносить предложения о материальном стимулировании или привлечении их к дисциплинарной ответственности.

4. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 апреля 2022 года:

а) в направлении софинансирования производства востребованной на внутреннем рынке продукции средства Фонда прямых инвестиций направляются на:

  • финансирование расходов, связанных с маркетинговыми исследованиями, разработкой проектной документации, технологическим сопровождением процессов строительства, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования зарубежными специалистами и консалтинговыми компаниями в рамках проектов, направленных на освоение производства востребованной на внутреннем рынке продукции;
  • софинансирование 50 процентов стоимости современного высокотехнологичного оборудования, определяемого на основе тендеров или отбора наилучших предложений лицензиаров технологий;

б) в направлении софинансирования производства востребованной на внутреннем рынке продукции средства иностранных инвесторов, привлеченные в рамках инвестиционных договоров, направляются в первую очередь на софинансирование научных исследований и трансфера готовых к коммерциализации технологий;

в) в направлении поддержки межотраслевой кооперации разрешается реализация готовых к трансферу научных разработок и технологий посредством Электронного кооперационного портала в целях их коммерциализации;

г) 50 процентов расходов по сертификации за рубежом продукции отечественных производителей в размере, не превышающем 20 000 долларов США, покрывается за счет средств Фонда по поддержке экспорта на основе подтверждающих документов.

5. Внедрить с 1 апреля 2022 года систему гарантированной закупки государственными органами и предприятиями, в уставном капитале которых государственная доля составляет более 50 процентов, продукции, ранее не производимой на территории республики и осваиваемой отечественными предприятиями, путем заключения среднесрочных договоров. При этом:

  • конкурсы по договорам гарантированной закупки проводятся в рамках перечня востребованной на внутреннем рынке продукции, совместно формируемого Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономического развития и сокращения бедности, Министерством финансов, заинтересованными организациями и хозяйствующими субъектами;
  • перечень востребованной на внутреннем рынке продукции размещается на Специальном информационном портале по государственным закупкам, Электронном кооперационном портале, официальных веб-сайтах заинтересованных министерств и организаций и ежегодно пополняется;
  • заинтересованные организации и хозяйствующие субъекты являются государственными заказчиками и бенефициарными собственниками в открытых конкурсах по определению победителей на заключение среднесрочных договоров гарантированной закупки.

При этом государственным органам и хозяйствующим субъектам, в уставном фонде которых государственная доля составляет 50 процентов и более, разрешается заключать договоры гарантированной закупки с предприятиями, осваивающими не производимую в стране продукцию, на основе требований, предъявляемых к импортной продукции указанных органов и субъектов, на заранее определенный период с заблаговременным осуществлением авансовых платежей.

6. Министерству инвестиций и внешней торговли (Воитов), Министерству финансов (Ишметов) и Министерству экономического развития и сокращения бедности (Абдиназаров) разработать и внести в Кабинет Министров:

а) в месячный срок – порядок гарантирования и стимулирования расширения контента отечественной продукции в рамках реализации крупных инвестиционных проектов;

б) в трехмесячный срок:

  • порядок заключения договоров гарантированной закупки, согласования их условий и цены товара;
  • порядок стимулирования работников, непосредственно связанных с производственным процессом, предприятий, осваивающих производство востребованной на внутреннем рынке продукции.

7. Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности, Государственным комитетом по статистике и Узбекским агентством по техническому регулированию в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения о соответствующих изменениях и дополнениях, вносимых в акты законодательства по установлению конкретных критериев отечественных производителей (товаров и услуг).

При этом предусмотреть налаживание обмена данными по отечественной продукции (услугам) между Электронным кооперационным порталом при Министерстве инвестиций и внешней торговли и информационной базой Государственного налогового комитета.

8. Министерству инвестиций и внешней торговли, Министерству экономического развития и сокращения бедности и Министерству инновационного развития с привлечением заинтересованных министерств, ведомств и организаций в двухмесячный срок разработать среднесрочные отраслевые программы, предусматривающие освоение производства:

  • востребованной во всех отраслях экономики номенклатуры металлообрабатывающего и инструментального оборудования (фрезерных, шлифовальных, буровых, сверлильных и токарных станков), литейных форм, а также оборудования по переработке металла, пластмассы и древесины – на базе производственных мощностей литейно-механических заводов АО "Навоийский ГМК", АО "Алмалыкский ГМК", АО "Узметкомбинат", ООО "Технопарк", АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узавтосаноат", в том числе на основе кооперации с другими предприятиями республики;
  • полупроводников и электронных компонентов, комплектующих для альтернативных источников энергии, устройств и станций зарядки электромобилей, электрооборудования и трансформаторов, кабельно-проводниковой продукции из медного сырья и новых видов продукции – на базе предприятий Ассоциации "Узэлтехсаноат", в том числе с привлечением лицензиарных брендовых компаний;
  • оборудования, инструментов и быстроизнашиваемых деталей для легкой промышленности – на базе предприятий Ассоциации "Узтукимачиликсаноат" и АО "Узавтосаноат";
  • химической продукции, особенно полимерных материалов и полуфабрикатовиспользуемых для освоения новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, – на базе предприятий химической, кожевенно-обувной, текстильной, фармацевтической, металлургической, бумажной, мебельной промышленности, промышленности строительных материалов, в том числе на основе кооперации с профильными предприятиями республики.

9. Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Агентством стратегического развития и Антимонопольным комитетом в трехмесячный срок в целях стимулирования предприятий, производящих востребованную на внутреннем рынке продукцию, разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров порядок и критерии, предусматривающие создание системы оценки посредством присуждения баллов, а также предоставление предприятиям благоприятных условий в зависимости от набранных баллов.

10. Ответственным отраслевым министерствам, хозяйственным объединениям, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента и крупным предприятиям в двухмесячный срок на основе анализа состава и номенклатуры импорта разработать и внести в Правительственную комиссию "Дорожную карту" по освоению новой продукции в 2023–2026 годах.

11. Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Государственным комитетом по статистике, Государственным таможенным комитетом и Агентством по техническому регулированию в срок до 1 мая 2022 года внедрить 10-значные цифровые коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для продукции отечественного производства.

12. Создать Управление по развитию промышленной кооперации из 6 штатных единиц в рамках общих штатных единиц в структуре Министерства инвестиций и внешней торговли.

13. Министерству инвестиций и внешней торговли в двухмесячный срок внести предложения об изменениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.

14. Возложить на первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Воитова А.Б. ответственность за эффективную организацию исполнения и обсуждение результативности настоящего постановления, а также осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Умурзакова С.У."

УЗИНФОРМ

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