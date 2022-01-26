



Погода в Узбекистане на 27 января



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 января, погода по прогнозам синоптиков: 27-28 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 10-12° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла, по северу Навоийской области ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°мороза, днем 0-5° тепла.

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