Глава Узбекистана принял участие в совещании с коллегами по региону

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в саммите глав государств Центральной Азии и Китая, организованном по инициативе лидера КНР в честь 30-летия установления дипломатических отношений между государствами.

В ходе встречи стороны рассмотрели достижения в развитии межгосударственного сотрудничества за истекший период, обозначили ключевые направления сотрудничества и приоритеты дальнейшего взаимодействия.

В частности, глава Узбекистана выдвинул инициативу разработки стратегии Нового экономического диалога "Китай – Центральная Азия", призванной обеспечить беспрепятственную торговлю и формирование общего пространства промышленной кооперации и локализации, подчеркнул важность обеспечения бесперебойного грузопотока и развития трансрегиональных логистических сетей по маршруту "Китай – Центральная Азия" и предложил уже в этом году приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Также было предложено создать на базе IT-парков совместную платформу "Интеллектуального Шелкового пути", усилить взаимодействие в сфере здравоохранения и противодействия инфекционным заболеваниям, активизировать работу по сокращению бедности, обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии, продвижению климатической повестки в рамках строительства "Зеленого Шелкового пути".

Кроме того, Президент Узбекистана предложил объявить следующий год "Годом культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая" с акцентом на академические и студенческие программы, проведение молодежных форумов и спортивных соревнований.

УЗИНФОРМ