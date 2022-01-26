



В Ташкенте стартовало заседание СНК ШОС



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января в столице Узбекистана начало четырехдневную работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС). В ходе мероприятия представители государств-членов ШОС проведут под председательством Узбекистана обсуждение актуальных вопросов обеспечения региональной безопасности, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также организационные аспекты подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи