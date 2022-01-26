В Ташкенте стартовало заседание СНК ШОС

В Ташкенте стартовало заседание СНК ШОС26.01.2022 12:46
ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января в столице Узбекистана начало четырехдневную работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС).
В ходе мероприятия представители государств-членов ШОС проведут под председательством Узбекистана обсуждение актуальных вопросов обеспечения региональной безопасности, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также организационные аспекты подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне.
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