



Погода в Узбекистане на 28 января



ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 января, погода по прогнозам синоптиков: 28 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза 2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, возможно порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, по северу Навоийской области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, по Джизакской области возможны порывы до 25-28 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, по Кашкадарьинской области возможны порывы до 25-28 м/с.Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза 2° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла.

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