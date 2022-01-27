



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января руководитель ведомства внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел онлайн-переговоры с советником премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам торговли и инвестиций Абдул Разак Давудом. В ходе видеоконференции стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, экономики и торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, бизнеса, банков и финансов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи