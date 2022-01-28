Погода в Узбекистане на 29 января

Погода в Узбекистане на 29 января28.01.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 января, погода по прогнозам синоптиков:
28-29 января текущего года на территорию Узбекистана через Каспийское море и Туркменистан ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Ирана.
28-29 января местами по республике ожидается усиление ветра:
28 января по республике Каракалпакстан, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской, областям до 17-22 м/с;
28 января по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской областям до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с.
29 января по Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской, Андижанской областям
до 17-22 м/с.
28-29 января местами по республике пройдут дожди, в отдельных районах возможен переход в снег. В предгорных и горных районах осадки (дождь, снег), местами возможны сильные.
28-31 января по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков, лишь по северу Навоийской области местами возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; по северу Навоийской области ночью и днем 0-5° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.
УЗИНФОРМ