



Погода в Узбекистане на 29 января



ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 января, погода по прогнозам синоптиков: 28-29 января текущего года на территорию Узбекистана через Каспийское море и Туркменистан ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Ирана.



28-29 января местами по республике ожидается усиление ветра:



28 января по республике Каракалпакстан, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской, областям до 17-22 м/с;



28 января по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской областям до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с.



29 января по Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской, Андижанской областям

до 17-22 м/с.



28-29 января местами по республике пройдут дожди, в отдельных районах возможен переход в снег. В предгорных и горных районах осадки (дождь, снег), местами возможны сильные.



28-31 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по северу Навоийской области местами возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; по северу Навоийской области ночью и днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.

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