



Ведомство внешней торговли Узбекистана посетил представитель АБИИ



ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января глава ведомства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константин Лимитовским. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах совершенствования сельской инфраструктуры, водоснабжения и канализации, реконструкции автомобильных дорог, развития здравоохранения и энергетики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи