



Узбекистан и Южная Корея отмечают 30-летие со дня установления дипотношений



ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня главы ведомств внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов и Республики Корея Чон Ый Ён обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В посланиях отмечены достижения в развитии взаимодействия Узбекистана и Южной Кореи за этот период и выражено взаимное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества по приоритетным направлениям.

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