В Узбекистане отдали дань памяти первого главы государства

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в память о Первом Президенте Республики Исламе Каримове, которому бы в этот день исполнилось 84 года.

Мероприятия включали возложение венков к подножию памятника Первому Президенту Исламу Каримову в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова в Ташкенте. Также в этот день цветы были возложены к памятникам Исламу Каримову в Самарканде и Карши, где он родился и работал.

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