



Обсуждены вопросы углубления сотрудничества Узбекистана с ЕБРР



ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января в ведомстве внешней торговли Узбекистана были проведены онлайн-переговоры между министром Сардором Умурзаковым и президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества и возможности реализации новых совместных социально-экономических инвестиционных проектов, вопросы поддержки частного бизнеса, приватизации государственных предприятий и банков, совершенствования инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности сферы коммунальных услуг и инфраструктурного развития, стимулирования промышленного развития Узбекистана, продвижения "зеленой" экономики. Отдельно были рассмотрены меры по обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин и повышению степени их участия в бизнес-деятельности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи