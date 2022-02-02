



Погода в Узбекистане на 3 февраля



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 7-12° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

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