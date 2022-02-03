Погода в Узбекистане на 4 февраля

Погода в Узбекистане на 4 февраля03.02.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
4-7 февраля текущего года на территорию Узбекистана ожидается вынос очень теплого воздуха с Туркменистана с последующим вторжением влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья.
4-6 февраля по республике местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком:
4 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской областям до 18-23 м/с;
5-6 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 18-23 м/с, в отдельных районах Навоийской, Ташкентской, Джизакской областей возможны порывы до 25-28 м/с.
5 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и 6 февраля по всей территории республики пройдут дожди, по северу с переходом в снег. 7 февраля местами осадки (дождь, снег).
В горных районах 6-7 февраля осадки (дождь, снег), местами возможны сильные.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 11-13° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 9-14° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 9-14° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.
УЗИНФОРМ