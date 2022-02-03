



Посол Узбекистана посетил МИД РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов посетил российское внешнеполитическое ведомство, где провел встречу с заместителем министра иностранных дел А.Руденко.



В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений, а также взаимодействию в рамках интеграционных объединений.



В частности, особое внимание уделено реализации договоренностей по итогам визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в ноябре 2021 года.

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