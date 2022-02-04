Погода в Узбекистане на 5 февраля

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

5-7 февраля текущего года на территорию Узбекистана ожидается вынос очень теплого воздуха с Туркменистана с последующим вторжением влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья.

5-6 февраля по республике местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком:



5-6 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 18-23 м/с, в отдельных районах Навоийской, Ташкентской, Джизакской областей возможны порывы до 25-28 м/с.

5 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и 6 февраля по всей территории республики пройдут дожди, по северу с переходом в снег. 7 февраля местами осадки (дождь, снег).

В горных районах 6-7 февраля осадки (дождь, снег), местами возможны сильные.

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 16-18° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах Навоийской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах Джизакской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла, местами до 19° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла, местами до 19° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.



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