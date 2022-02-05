



Делегация Узбекистана посетила ФРГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Гайратом Фозиловым посетила Федеративную Республику германия. Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Берлине очередном раунде межмидовских политконсультаций, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи