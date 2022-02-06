Глава Узбекистана провел в Пекине ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля пребывающий с визитом в Китайской Народной Республике в рамках участия в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр Президент Узбекистана провел ряд двусторонних встреч.

В частности, глава Узбекистана был принят Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, с которым обсудил актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, взаимодействия в рамках ШОС и других международных структур.

В тот же день была проведена встреча с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом, также прибывшим с визитом в Пекин.

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