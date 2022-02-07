Погода в Узбекистане на 8 февраля

Погода в Узбекистане на 8 февраля07.02.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 3-5° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность,без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ