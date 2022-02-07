



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 229628 заболевших



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 229 тысяч 628 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1586 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 28 тысячи 455, смертность за тот же период - 90 человек. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи