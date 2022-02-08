



Погода в Узбекистане на 9 февраля



ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 8-13° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, ночью и утром местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

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