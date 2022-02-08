Ташкент посетила делегация МИД Латвии

Ташкент посетила делегация МИД Латвии08.02.2022 16:58
ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Латвийской Республики во главе с министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом.
Сегодня латвийская делегация посетила МИД Узбекистана, где было проведено обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
По итогам встречи был подписан протокол между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Латвийской Республики о сотрудничестве и консультациях.
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