



Ташкент посетила делегация МИД Латвии



ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Латвийской Республики во главе с министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом. Сегодня латвийская делегация посетила МИД Узбекистана, где было проведено обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. По итогам встречи был подписан протокол между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Латвийской Республики о сотрудничестве и консультациях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи