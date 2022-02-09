Палестина и Южная Корея сменят послов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Государства Палестина Мохаммадом Абдуллой Таршахани и Республики Корея Кан Чжэ Квоном.

В ходе переговоров послы сообщили о завершении сроков своей работы в Ташкенте. Кроме того, были обсуждены акутальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Кан Чжэ Квон работал в Узбекистане с мая 2019, Мохаммад Абдулла Таршахани - с октября 2013 года.

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