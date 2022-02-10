Погода в Узбекистане на 11 февраля

Погода в Узбекистане на 11 февраля10.02.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
11-13 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; по Устюрту ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; по пустынной зоне ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ