В Ташкенте прошел узбекско-латвийский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля пребывающая с визитом в Узбекистане делегация правительственных и деловых кругов Латвийской Республики во главе с министром иностранных дел Эдгарсом Ринкевичсом посетила ведомство внешней торговли Узбекистана и приняла участие в узбекско-латвийском бизнес-форуме.

В ходе проведенных мероприятий были обсуждены общие и практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, текстильной и электротехнической промышленности, фармацевтики, биомедицины, IT-технологий, транспорта и логистики, лесного хозяйства и экотуризма и других.

По итогам форума были подписаны протокол второго заседания узбекско-латвийского делового совета и меморандум о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий и инноваций между "IT-Park" (Узбекистан) и латвийской компанией "ShipleArt", который предусматривает привлечение финансирования для реализации стартап-проектов в Узбекистане.

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