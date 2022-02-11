



Погода в Узбекистане на 12 февраля



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 11-12 февраля на территорию Узбекистана ожидается вынос теплого воздуха с Туркменистана с последующим вторжением влажной и прохладной воздушной массы с районов Северного Кавказа.



11-12 февраля по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с в отдельных районах с пыльным поземком.



11 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и 12 февраля по остальной территории республики пройдут осадки (дождь, местами возможен переход в снег), в предгорных и горных районах местами возможны сильные.



11-13 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью и днем 4-6° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, по Устюрту 0-5° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.

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