



МИД Узбекистана посетил посол ОБСЕ



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Координатором проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Узбекистане Послом Пьером фон Арксом. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ОБСЕ, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, обсуждены аспекты подготовки к предстоящему в марте визиту в страну Генерального Секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи