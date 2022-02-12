Узбекистан посетила делегация Казахстана

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Республики Казахстан во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства.

В тот же день делегация РК посетила узбекское внешнеторговое ведомство, где прошла встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова.

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