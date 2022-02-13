



Погода в Узбекистане на 14 февраля



ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 13-15 февраля текущего года на территорию Узбекистана через Западный Казахстан ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов южного Урала.

13-14 февраля по республике местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком.

13 февраля по Республике Каракалпакстан до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с;

14 февраля местами по республике до 17-22 м/с, в отдельных районах Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областей возможны порывы до 25-28 м/с.

13 февраля по Каракалпакстану, 14 февраля местами по республике пройдут осадки (дождь, снег). В горах 14 февраля снег, возможен сильный.

15-17 февраля ожидается понижение ночной температуры до -4-7° мороза.



13-18 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, по Каракалпакстану возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла, по Устюрту ночью и днем 2-7° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Навоийской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла; по пустынной зоне ночью и днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Джизакской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в Ташкентской области:



Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Сурхандарьинской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Ферганской области возможны порывы до 25-28 м/с Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

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