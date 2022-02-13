Погода в Узбекистане на 14 февраля

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
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Погода в Узбекистане на 14 февраля13.02.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
13-15 февраля текущего года на территорию Узбекистана через Западный Казахстан ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов южного Урала.
13-14 февраля по республике местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком.
13 февраля по Республике Каракалпакстан до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с;
14 февраля местами по республике до 17-22 м/с, в отдельных районах Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областей возможны порывы до 25-28 м/с.
13 февраля по Каракалпакстану, 14 февраля местами по республике пройдут осадки (дождь, снег). В горах 14 февраля снег, возможен сильный.
15-17 февраля ожидается понижение ночной температуры до -4-7° мороза.
13-18 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, по Каракалпакстану возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла, по Устюрту ночью и днем 2-7° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Навоийской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла; по пустынной зоне ночью и днем 0-5° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Джизакской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Сурхандарьинской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Ферганской области возможны порывы до 25-28 м/с Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, снег, местами сильный. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ