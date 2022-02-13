Делегация правительства Узбекистана посетила Бельгию

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли посетила с визитом Бельгию.

В рамках пребывания в Брюсселе делегация провела встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, главным советником по внешней политике Президента Европейского Совета Саймоном Мордю, вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, банков и финансов, промышленности, охраны труда и обеспечения прав человека,

Также были обсуждены вопросы вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, финансово-технического сотрудничества и поддержки деятельности многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

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