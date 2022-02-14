



Погода в Узбекистане на 15 февраля



ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 14-15 февраля текущего года на территорию Узбекистана через Западный Казахстан ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов южного Урала. 14 февраля местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областей возможны порывы до 25-28 м/с. 14 февраля местами по республике пройдут небольшие осадки (дождь, снег). В горах снег, возможен сильный. 15-17 февраля ожидается понижение ночной температуры до 4-7° мороза. 14-18 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла; по Устюрту ночью 9-14° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла; по пустынной зоне ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

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