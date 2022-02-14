Погода в Узбекистане на 15 февраля

Погода в Узбекистане на 15 февраля14.02.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
14-15 февраля текущего года на территорию Узбекистана через Западный Казахстан ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов южного Урала.
14 февраля местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областей возможны порывы до 25-28 м/с.
14 февраля местами по республике пройдут небольшие осадки (дождь, снег). В горах снег, возможен сильный.
15-17 февраля ожидается понижение ночной температуры до 4-7° мороза.
14-18 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла; по Устюрту ночью 9-14° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла; по пустынной зоне ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Ташкентской области:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.
УЗИНФОРМ