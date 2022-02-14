В структуре внешнеторгового ведомства Узбекистана произведены кадровые назначения

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана были произведены новые кадровые назначения в рамках соответствующих постановлений правительства Республики от 3 февраля.

В частности, директором Агентства по международному сотрудничеству и развитию при ведомстве был назначен Шахрух Рахимов, ранее работавший руководителем различных структурных подразделений в МИВТ и других организациях и отраслевых объединениях.

Основными функциями и задачами Агентства являются повышение эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет внешних заимствований, привлекаемых под государственную гарантию, предпроектная оценка инвестиционных предложений, оказание содействия инициаторам проектов в подготовке технических заданий и необходимой проектной документации, внедрение системы механизмов эффективного управления и мониторинга их реализации, обеспечение прозрачности тендеров и другие направления.

Также исполняющим обязанности директора Агентства по привлечению иностранных инвестиций был назначен Улугбек Касимходжаев, который ранее работал советником министра народного образования Республики Узбекистан по вопросам привлечения инвестиций и грантов, ректором Ташкентского международного университета образования, первым заместителем председателя Государственного комитета по развитию туризма, а также занимал руководящие должности в различных иностранных компаниях.

В функции и задачи Агентства входят участие в реализации единой государственной инвестиционной политики, направленной на привлечение в национальную экономику иностранных инвестиций, создание благоприятных условий для иностранных инвесторов с учетом экономических, социальных и экологических интересов страны, оказание информационной и правовой поддержки иностранным инвесторам, реализующих проекты в Узбекистане, а также содействие в их взаимодействии с министерствами, ведомствами и органами местной власти, налаживании прямых контактов с местными предпринимателями, мониторинг и сопровождение реализуемых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, продвижение экономического и инвестиционного потенциала страны среди зарубежных деловых кругов, а также их информирование о созданных в стране благоприятных условиях, гарантиях, льготах и преференциях, предоставляемых иностранным инвесторам.

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