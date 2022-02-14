Обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и КНР

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля в ведомстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено онлайн-совещание по вопросам расширения многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой, в котором приняли участие представители правительственных и деловых кругов Узбекистана и руководство дипломатической миссии и генеральных консульств Республики Узбекистан в КНР.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с КНР в сферах экономики и торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, транспорта и логистики, здравоохранения, науки и образования, сельского хозяйства, культуры и других.

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