Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ИБР

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел онлайн-встречу с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом аль-Джассиром.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах инвестиций, инфраструктурного развития, образования и поддержки предпринимательства.

Были рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов в сферах повышения занятости и квалификации населения, расширения прав и возможностей женщин в регионах и сельской местности, содействия молодежному предпринимательству и поддержки стартапов, модернизации систем водоснабжения, канализации, коммунальных услуг и транспортной инфраструктуры, реконструкции школ, оказания технического содействия в улучшении операционных возможностей и повышении эффективности деятельности отдельных пунктов пересечения границы.

Также узбекская сторона приветствовала новую совместную инициативу ИБР и Арабской нефтяной инвестиционной корпорации (APICORP) "Infra Initiative", ориентированную на финансирование проектов в сферах альтернативной энергетики, инфраструктурного строительства, управления водными ресурсами и утилизации отходов.

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