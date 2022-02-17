



Погода в Узбекистане на 18 февраля



ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 18 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 10-12° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 8-13° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.

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