



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 234600 заболевших



ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 234 тысячи 600 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1612 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 26 тысяч 088, смертность за тот же период - 84 человека. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи