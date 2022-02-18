



Погода в Узбекистане на 19 февраля



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 8-13° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, возможны осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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